Европейские цены на газ подскочили до самого высокого уровня в этом году: какая причина

Европейская цена на газ подскочила до самого высокого уровня в этом году после перебоев на газоперерабатывающем заводе в Норвегии.

Об этом сообщает газета Financial Times.

На Межконтинентальной бирже цена европейского бенчмарка TTF превысила 38 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с начала декабря, рост составляет более 13 процентов.

FT

Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, и в прошлом году на нее приходилось 30 процентов поставок блока, после того, как большинство трубопроводных поставок из России было прекращено после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Незапланированные отключения в Норвегии все чаще вызывают острую реакцию на рынке.

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Скачок цен произошел несмотря на то, что Европа имеет достаточный уровень газа в хранилищах. По состоянию на субботу хранилища в ЕС были заполнены более чем на 70 процентов, что является вторым самым высоким показателем для этого времени года. Европейская комиссия имеет целью достичь 90-процентного заполнения хранилищ к ноябрю, но аналитики считают, что они могут быть заполнены уже летом.

По словам Уэйна Брайана, директора по исследованиям европейского газового рынка LSEG, это подчеркивает хрупкость европейского газового рынка и растущую зависимость от меньшего круга источников поставок: "До тех пор, пока запасы газа в хранилищах не приблизятся к установленному ЕС уровню, европейские цены на газ будут оставаться завышенными, уязвимыми и подверженными повышенной ценовой волатильности из-за любых перебоев в поставках".

Экономическая правда.

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