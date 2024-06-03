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На прошлой неделе предприниматели получили доступных кредитов на более чем 2 миллиарда

Понедельник, 3 июня 2024, 14:57 - Артур Крыжный
 
Getty Images

За прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 518 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 406 кредитов - от банков государственного сектора экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 10 534 кредита на 41,3 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине выдано 54 676 кредитов на 218,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 40 858 кредитов на 111 млрд грн), из которых по состоянию на 03 июня текущего года:

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  • 19,04 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 61,34 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
  • 38,46 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 15,81 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,36 млрд грн - на антивоенные цели;
  • 13,3 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано кредитных договоров на 308,2 млрд грн.

Напомним:

С начала 2024 года 10 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 39,2 млрд гривен.

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Экономическая правда.

финансы кредит предпринимательство
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