Федеральная резервная система США столкнется со значительным риском потери своей независимости из-за усиления политического вмешательства, если Дональд Трамп снова будет избран президентом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg Markets Live Pulse, пишет Форбс Украина.

Вмешательство в работу ФРС грозит подрывом доверия инвесторов к центральному банку как регулятору крупнейшей экономики мира.

Ключевые факты

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44% респондентов заявили, что ожидают, что Трамп будет пытаться политизировать центральный банк или ограничить его полномочия, если он вернется в Белый дом.

В целом они оценили вероятность потери ФРС своей независимости при второй возможной каденции Трампа в 40%.

Попытка ограничить независимость центробанка, вероятно, потрясет финансовые рынки. Это грозит подрывом доверия инвесторов к ФРС как регулятору крупнейшей экономики мира и сделает ее уязвимой к политическому давлению с требованием снизить процентные ставки, отмечает агентство.

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Такое беспокойство особенно актуально сейчас, когда ФРС удерживает базовую ставку на более чем двадцатилетнем максимуме, чтобы сдержать инфляцию и не допустить перегрева экономики, отмечает Bloomberg.

Рынки облигаций испытают потрясения в случае победы Трампа на выборах. Около 24% из 484 участников опроса MLIV Pulse заявили, что победа Трампа немедленно приведет к росту доходности 10-летних казначейских облигаций более чем на 25 базисных пунктов, а еще 23% считают, что наиболее вероятным результатом будет более скромный рост. Чуть менее четверти респондентов считают, что доходность несколько снизится.

Более трети респондентов заявили, что Трамп, скорее всего, будет использовать соцсети и публичные выступления, чтобы задеть ФРС, хотя 14% ожидают, что он попытается понизить Пауэлла в должности до истечения срока его полномочий в 2026 году.

"Рынок облигаций, скорее всего, всколыхнет любая реальная атака на независимость ФРС, что будет иметь негативные последствия для акций", - считает Диана Свонк, главный экономист KPMG LLP.