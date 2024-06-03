Россия стремится поглотить французские урановые активы в Нигере - Bloomberg

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Россия пытается захватить урановые активы в Нигере, принадлежащие французской компании, контролируемой государством, в качестве дальнейшего вызова западным интересам в Африке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Российская государственная ядерная компания "Росатом" контактировала с военными властями Нигера относительно приобретения активов французской компании Orano SA, сообщил источник в Москве. Западный дипломат, работающий в регионе, сказал, что переговоры, скорее всего, сосредоточены вокруг разрешений на добычу полезных ископаемых. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на Нигер приходилось около 4% мировой добычи урановых рудников.

"Россия усиливает свои экономические, дипломатические и военные связи в Африке, в том числе после переворота в Нигере, и они рассматривают эту часть мира как стратегическую инвестиционную возможность", - сказал Марк Хиббс, берлинский ядерный аналитик из Фонда Карнеги за международный мир. "Рука об руку, Росатом диверсифицирует свои инвестиции в уран в Африке".

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Неясно, сколько активов "Росатом" ищет в Нигере, и человек в Москве охарактеризовал дискуссии как находящиеся на ранней стадии, которая еще не достигла стадии переговоров, и условия любой передачи еще не определены.

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Экономическая правда.

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