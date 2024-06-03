Мировые авиакомпании повысили прогноз прибыли из-за рекордного количества путешествий

Reuters

Мировые авиакомпании повысили свой прогноз прибыли на 2024 год до 30,5 миллиардов долларов, поскольку количество путешественников будет рекордным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что ожидает, что в этом году мировая отрасль получит $30,5 млрд прибыли, что превышает пересмотренный в сторону увеличения прогноз в $27,4 млрд в 2023 году, поскольку перевозчики сдерживают базовые расходы на оплату труда, несмотря на недавние забастовки.

Это всего через четыре года после того, как отрасль понесла убытки в размере $140 млрд в 2020 году в результате пандемии, и это выше прогноза на 2024 год в размере $25,7 млрд, обнародованного в декабре.

Реклама:

"Ситуация лучше, чем мы ожидали, особенно в Азии", - сказал генеральный директор Вилли Уолш в интервью Reuters.

Однако авиакомпании предупредили, что их способность удовлетворить значительный рост спроса на авиаперевозки сдерживается перебоями в глобальных цепочках поставок, в том числе в поставках их собственных самолетов.

Ожидается, что доходность пассажиров - или средняя сумма, которую платит пассажир за полет на одну милю - вырастет на 3,2% по сравнению с 2023 годом, сообщает ИАТА в своем экономическом прогнозе, который выходит дважды в год. Частично это связано с тем, что рост пропускной способности ограничен, что приводит к повышению средних тарифов.

Реклама:

В противоположность этому, соответствующий показатель для грузовых перевозок, как ожидается, упадет на 17,5% в 2024 году, поскольку рынки грузовых перевозок возвращаются к нормальному состоянию после бурного роста во время пандемии.

Экономическая правда.