Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), необходимый для выполнения обязательств Украины перед МВФ.

Об этом говорится в карточке закона №10439 на сайте Рады.

По словам заместителя председателя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, таким образом, дедлайн по МВФ и Ukraine Facility выполнен.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 июня во втором чтении проголосовала за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Закон согласован с международными партнерами.

Он предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых - международные эксперты с правом решающего голоса.

Закон предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников Бюро, которую должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести - от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.

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В течение трех последующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть - от партнеров.

Кроме того, документ устанавливает обязательное прохождение психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением человека на должность в БЭБ.

Экономическая правда