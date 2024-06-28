Один из крупнейших продуктовых ритейлеров начал брать чаевые

Группа компаний Fozzy Group запустила проект с чаевыми для работников "Сільпо". Сейчас проект масштабировали в 95 магазинах.

Об этом пишет NV Бизнес со ссылкой на пресс-службу Fozzy Group.

Отмечается, что проект получил положительные отзывы от гостей. "Проект с чаевыми мы начали в трех киевских магазинах "Сильпо". Сразу получили положительные отзывы от гостей. Сейчас проект масштабировали на 95 магазинов, а до конца лета планируем развернуть на всю сеть", - рассказали в пресс-службе.

Фото: x.com/sudilkovsky

По словам Fozzy Group, 47% уже работников хотя бы один раз получали чаевые от гостей. Наибольшие суммы, которые получали работники "Сильпо" - 1400 грн за месяц, и 1000 грн за один раз.

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"Подобный проект с чаевыми для курьеров мы запустили еще в декабре 2023 года в мобильном приложении "Сильпо". Только за май гости отблагодарили наших курьеров чаевыми 17745 раз.

В целом количество заказов "с чаем" от гостя ежемесячно растет и сейчас достигает 7% заказов в месяц. Средние чаевые для курьера составляют 46 гривен, а самые большие чаевые за один раз были 1200 грн", - добавили в компании.

Экономическая правда

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