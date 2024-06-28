Apple увеличила поставки iPhone в Китай на 40% в мае

Поставки iPhone компании Apple в Китае выросли на 40% в мае по сравнению с тем же месяцем 2023-го, продолжая недавний подъем, вызванный значительными скидками от крупных ритейлеров в преддверии июньского шопинг-фестиваля в стране.

Об этом пишет Bloomberg.

В целом поставки смартфонов в Китай за этот период выросли более чем на 13%, свидетельствуют расчеты Bloomberg. При этом поставки иностранных брендов, среди которых Apple составляет подавляющее большинство, росли почти вчетверо быстрее.

По последним данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий, на долю иностранных смартфонов пришлось чуть более 5 млн устройств.

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Поставки iPhone в КНР начали восстанавливаться примерно в марте, а в апреле подскочили более чем на 50%, отмечает агентство. Частично это объясняется тем, что Apple и ее китайские ритейлеры снижают цены с начала 2024 года. До этого, как пишет Bloomberg, Apple пережила падение продаж, уступив долю рынка компании Huawei.

В апреле агентство со ссылкой на данные Counterpoint Research сообщало, что продажи iPhone в Китае в первом квартале упали на 19% и показали худший результат за квартал с ковидного 2020 года. Тогда Bloomberg писал, что Apple опустилась на китайском рынке на третье место, ее опередили марки Vivo и Honor. При этом в первом квартале 2023 года американская компания лидировала с 19,7% продаж.

Кроме этого, в апреле Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании IDC писал, что Apple уступила южнокорейской Samsung лидерство в мировых продажах смартфонов. В первые три месяца 2024 года доля южнокорейской компании на мировом рынке достигла 20,8%. На долю Apple пришлось 17,3% мировых продаж смартфонов.

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Экономическая правда