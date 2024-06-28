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Кабмин принял Национальную стратегию противоминной деятельности: что предусматривает

Пятница, 28 июня 2024, 19:09 - Алексей Павлыш

Кабинет министров принял Национальную стратегию противоминной деятельности на период до 2033 года и Операционный план на ее выполнение на ближайшие три года.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Сегодня мы утвердили программный документ, который определяет основные направления и задачи государственной политики в сфере противоминной деятельности. Мы имеем перечень шагов и показателей, которых должны достичь, чтобы в перспективе 10 лет снизить влияние взрывоопасных предметов на жизнь людей и экономику Украины.

Часть задач, прописанных в стратегии, уже в работе. Мы запустили программу компенсаций за разминирование с/х земель, унифицировали процедуру сертификации операторов, а наши партнеры закупают оборудование и технику для нужд гуманитарного разминирования, в том числе украинского производства", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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Стратегия определяет три стратегические цели:

  • обеспечение освобождения территорий от рисков наличия взрывоопасных предметов для их безопасного и продуктивного использования;
  • снижение влияния от взрывоопасных предметов на жизнь и здоровье населения;
  • развитие системы управления противоминной деятельностью.

В Стратегии противоминной деятельности, в частности, зафиксировано, что на выполнение первой стратегической цели в 2024-2026 годах необходимо будет обследовать максимум деоккупированных территорий для определения статуса загрязнения.

Также должна быть усилена способность государственных операторов противоминной деятельности и созданы условия для развития рынка услуг ПМП, добавили в министерстве.

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"Важным является также уменьшение влияния мин и других взрывоопасных предметов на жизнь людей. Именно поэтому задачей государства на ближайшие три года будет усиление информирования людей о заминированных территориях и маркировки таких территорий, просветительские мероприятия о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, внедрение системы защиты лиц, пострадавших от мин и других ВОП", - говорится в сообщении.

"Качественная система управления противоминной деятельностью позволяет в разы повысить эффективность процессов. Понятные и единые для всех процедуры, четкая координация как на национальном, так и на международном уровне - это то, что мы имеем уже сейчас.

До конца этого года Минэкономики планирует запустить пилотную систему приоритезации задач в противоминной деятельности. Это позволит усилить нашу способность в разминировании путем эффективного использования имеющихся ресурсов", - заявил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Операционным планом определили детальный перечень мероприятий на 2024-2026 годы. Операционный план принимается раз в три года с трехлетним сроком выполнения.

Отмечается, что принятие Стратегии противоминной деятельности - один из индикаторов Ukraine Facility - программы финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

Кабмин Минэкономики разминирование
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