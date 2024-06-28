Кабмин утвердил привлечение грантовой поддержки от ЕС в рамках Ukraine Facility

Кабмин утвердил финансовое соглашение между Украиной и ЕС, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет. Подписание соглашения планируется на следующей неделе.

Об этом сообщает Минэкономики.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.

"Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Реклама:

Следующий платеж Украина ожидает после подписания соответствующих соглашений и выполнения индикаторов за 2 квартал 2024 года. По результатам отчета планируется поступление 4,11 млрд евро макрофинансовой поддержки, из которых 1,5 млрд евро будет грантовыми средствами", - говорится в сообщении.

"За этими траншами стоит еще немало работы, которая нас ждет. Сегодня на заседании правительства также были выполнены еще 2 индикатора на 2 квартал 2024 года: принята Национальная стратегия противоминной деятельности до 2030 года и одобрена Бюджетная декларация на 2025-2027 годы.

Всего до 2027 года должны выполнить 151 индикатор по 69 направлениям реформ. Уже полученная в рамках Ukraine Facility финансовая помощь в размере 7,9 млрд евро позволила нам финансировать приоритетные потребности, такие как выплаты пенсий, социальные выплаты и другие", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Реклама:

Напомним:

Глава НБУ Андрей Пышный вместе с министром финансов Сергеем Марченко подписали кредитное соглашение в Ukraine Facility - 24 июля документ также был подписан партнерами из Европейской комиссии.