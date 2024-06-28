"Укрэнерго" получило новое высоковольтное оборудование от Energy Community

"Укрэнерго" заявило, что получило новое высоковольтное оборудование от Energy Community, которое поможет в восстановлении энергосистемы Украины после массированных российских ударов.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в Telegram.

Отмечается, что шунтирующие реакторы для подстанций "Укрэнерго" стоимостью 4,4 млн евро директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский передал председателю правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

"Это оборудование было приобретено за средства Ukraine Energy Support Fund, которым управляет Energy Communitу. С начала полномасштабной войны Energy Community предоставило "Укрэнерго" помощь на сумму 34,2 млн евро. За эти средства было приобретено высоковольтное оборудование, включая высоковольтные трансформаторы, аккумуляторные батареи и специальную автомобильную технику.

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Шунтирующие реакторы - критически важны для регулирования напряжения в высоковольтной сети, что является одной из ключевых задач для обеспечения стабильной работы энергосистемы после массированных российских атак", - заявили в "Укрэнерго".

"Мы искренне благодарны Energy Community за поддержку и сотрудничество. Благодаря Ukraine Energy Support Fund, которым управляет Energy Community, нам удается быстро восстанавливать высоковольтные объекты после обстрелов, совершенных Россией, а также готовиться к следующему отопительному сезону", - сказал Кудрицкий.

Экономическая правда

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