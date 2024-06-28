До 11 лет тюрьмы: таможня предупреждает об уголовной ответственности за контрабанду

С 1 июля 2024 года вступает в силу статья 201-3 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за контрабанду товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Украине.

Пресс-служба напоминает, что с 1 июля перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенное в значительном размере, - наказывается штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контрабанда товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере, или совершенная организованной группой предусматривает большее наказание - от крупных штрафов до 11 лет лишения свободы.

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Экономическая правда