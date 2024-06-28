Все разделы
Укр / Рус

До 11 лет тюрьмы: таможня предупреждает об уголовной ответственности за контрабанду

Пятница, 28 июня 2024, 17:46 - Виктор Волокита

С 1 июля 2024 года вступает в силу статья 201-3 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за контрабанду товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Украине. 

Пресс-служба напоминает, что с 1 июля перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенное в значительном размере, - наказывается штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контрабанда товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере, или совершенная организованной группой предусматривает большее наказание - от крупных штрафов до 11 лет лишения свободы. 

Реклама:

Экономическая правда

штраф Украина
Реклама:
Материалы по теме
АМКУ оштрафовал компании почти на 3 миллиона за сговор при закупке штор для "Укрзализныци" 27 июня 2024, 19:38
Apple грозит штраф от ЕС в размере до 10 процентов ее глобального годового дохода 24 июня 2024, 12:12
Итальянский регулятор оштрафовал материнскую компанию Facebook на 3,5 миллиона евро 5 июня 2024, 16:21
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте