Инвестиции в робототехнику набирают обороты после постпандемического спада

Предыдущие два года продемонстрировали постоянное падение общего количества инвестиций в отрасль и 2024 год намерен превзойти эти показатели.

Об этом сообщает TechCrunch.

За первые шесть месяцев 2024 года в робототехнику было инвестировано 4,2 млрд долл, что позволяет превзойти общий показатель инвестиций за 12 месяцев 2023 года, который составил 6,8 млрд долл.

Сообщается, что эта цифра все еще существенно уступает пику COVID-19 в 2021 году, который принес 17,7 млрд долл, и даже 10,3 млрд долларов в 2022 году.

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Инвестиции в роботов гуманоидов продолжают набирать обороты. Они лидировали с огромной суммой привлеченных инвестиций серии B в 675 млн долл.

Сообщается, что норвежская фирма, которая считает OpenAI первым спонсором, заработала 100 млн долл.

Год для медицинских роботов был удачным, благодаря большим раундам от компаний MMI и Rono Surgical, но опять же самой большой движущей силой является замена рабочей силы, поскольку такие помещения, как склады и фабрики, пытаются автоматизировать работу, которую им трудно выполнить.

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Эти требования не исчезнут в ближайшее время, тогда как продолжающийся инвестиционный интерес вокруг всего, что касается искусственного интеллекта, скорее всего, будет способствовать росту робототехнических стартапов.

Отмечается, что отрасли, к сожалению, может понадобиться еще одна пандемия, чтобы достичь уровня 2021 года.

Экономическая правда