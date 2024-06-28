В автомобиле, который Путин подарил Киму, нашли южнокорейские запчасти

Таможенные записи показывают, что российская компания Aurus, которая построила автомобиль, который Путин подарил Ким Чен Ыну, использует импортные детали из Южной Кореи - "главного врага" страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Импорт указывает на постоянную зависимость России от западных технологий, поскольку она пытается противостоять попыткам Запада отрезать ее от глобальных цепей поставок в качестве наказания за вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Россия импортировала оборудование и компоненты на сумму не менее 34 миллионов долларов в период с 2018 по 2023 год для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus, свидетельствуют таможенные записи, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Reuters не имеет доступа к более свежим данным.

Реклама:

Импорт включал детали кузова, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на общую сумму почти $15,5 млн, импортированные из Южной Кореи. Запчасти также импортировали из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран ЕС.

Иностранные поставки для Aurus продолжали поступать и после полномасштабного вторжения России в Украину: с февраля 2022 года было импортировано товаров на сумму почти 16 миллионов долларов, в том числе произведенных в Южной Корее, на сумму 5 миллионов долларов, свидетельствуют записи.

Reuters не смогло определить, какие именно импортные иностранные детали оказались в автомобиле, подаренном Киму, и не нарушал ли импорт санкций - ООО "Аурус" попало под санкции США в феврале 2024 года.

Реклама:

Седан Aurus был разработан российским государственным научно-исследовательским институтом НАМИ в партнерстве с российским автопроизводителем Sollers, который с тех пор продал свою долю.

Экономическая правда.