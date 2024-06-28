Nokia приобретет сетевую компанию за 2,3 миллиарда долларов

Nokia Oyj согласилась приобрести Infinera Corp. в рамках сделки, которая оценивает производителя оптического телекоммуникационного оборудования в $2,3 млрд с учетом долга.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сообщению, стоимость Infinera составит $6,65 за акцию, что на 37% превышает среднюю 180-дневную цену акций компании за последние 12 месяцев.

По меньшей мере 70% суммы сделки будет оплачено наличными, а остальное - американскими депозитарными акциями Nokia.

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Акции Infinera выросли на 15% за последние 12 месяцев, что добавило компании рыночную стоимость около $1,2 млрд. Акции, которые закрылись в четверг на уровне $5,26 за штуку, подскочили на целых 25% после закрытия обычных торгов.

Infinera поставляет сетевое оборудование и программное обеспечение операторам мобильной связи, провайдерам интернет-контента и правительствам, среди прочего, согласно информации на ее веб-сайте.

Экономическая правда.

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