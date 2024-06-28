Из-за блокировки проезда: все отправки поездов на центральном вокзале Киева придерживают на 10 минут
Пятница, 28 июня 2024, 10:13 -
Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, все отправки будут придерживаться на 10 минут.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", – сообщили в УЗ.
В "Укрзализныце" также посоветовали киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу.
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Напомним:
По информации местных телеграмм-каналов, в Киеве протестующие вышли на митинг против сноса оптового рынка. Поэтому частично перекрыли Вокзальную площадь перед Железнодорожным вокзалом.
Также в Киевпасстрансе сообщали о задержке движения ряда троллейбусов и автобусов.
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Экономическая правда
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