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Из-за блокировки проезда: все отправки поездов на центральном вокзале Киева придерживают на 10 минут

Пятница, 28 июня 2024, 10:13 - Анастасия Дячкина

Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, все отправки будут придерживаться на 10 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", – сообщили в УЗ.

В "Укрзализныце" также посоветовали киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу.

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Напомним:

По информации местных телеграмм-каналов, в Киеве протестующие вышли на митинг против сноса оптового рынка. Поэтому частично перекрыли Вокзальную площадь перед Железнодорожным вокзалом.

Также в Киевпасстрансе сообщали о задержке движения ряда троллейбусов и автобусов.

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Экономическая правда

Укрзализныця Киев
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