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Курс валют на 28 июня: доллар и евро подорожали

Пятница, 28 июня 2024, 10:15 - Артур Крыжный

По состоянию на 28 июня Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 2 копейки, евро - на 4 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,53 грн, евро - 43,35 грн (на 27 июня доллар - 40,51 грн, евро - 43,31 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,71 - 40,80 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,80 - 43,95 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 40,40 - 40,90 грн (курс на 27 июня - 40,43- 40,90 грн);
  • Евро - 43,35 - 43,95 грн (курс на 27 июня - 43,36 - 44,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,22 - 40,82 грн;
  • Укрсиббанк - 40,30 - 40,90 грн;
  • ПУМБ - 40,40 - 40,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.

Экономическая правда.

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