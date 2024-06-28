Нефть завершает ростом третью неделю подряд

Цены на нефть выросли и готовы к третьему подряд недельному росту на фоне ожиданий того, что центральный банк США вскоре начнет снижать процентные ставки и закрепит сложную маржу нефтепереработки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на август подорожали на 48 центов, или на 0,56%, до 86,87 доллара за баррель. Контракт на нефть Brent на сентябрь подорожал на 0,53% до 85,71 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе выросли на 52 цента, или на 0,64%, до 82,26 доллара за баррель.

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Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли почти на 2% на этой неделе, при этом оба эталона также выросли чуть более чем на 6% в месячном исчислении.

"Сырая нефть выросла, несмотря на слабые краткосрочные фундаментальные показатели", - отмечают аналитики ANZ, ссылаясь на неожиданный рост запасов нефти в США, несмотря на ожидания их сокращения во время летнего пика спроса.

"...цены выросли на фоне рискового настроения на более широком рынке... вызванного данными, свидетельствующими о дальнейшей слабости рынка труда в США", - добавили они в клиентской записке.

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Растущие ожидания неизбежного цикла смягчения ФРС вызвали ралли рисков на фондовых рынках. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре в 64%, по сравнению с 50% месяц назад.

Снижение процентных ставок может стать благом для нефти, поскольку это может увеличить спрос со стороны потребителей.

Экономическая правда.