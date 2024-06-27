Германия поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру Николаевской области

Германия поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру региона, в частности в сфере финансирования закупки дополнительных источников генерации электрической и тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким встретился с Послом Германии в Украине Мартином Егерем. Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере финансирования закупки дополнительных источников генерации электрической и тепловой энергии, а также предварительные договоренности с немецкими партнерами, достигнутые на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Германия остается надежным партнером Украины. Мы готовы способствовать внедрению новых технологий в сфере генерации энергии и поддерживать инновационные проекты", — Егерь.

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По словам Кима, благодаря сотрудничеству с немецкими партнерами удастся не только модернизировать инфраструктуру Николаевщины, но и сделать ее более устойчивой к будущим вызовам. "Внедрение дополнительных источников генерации энергии, таких как когенерационные установки, обеспечит большую надежность нашей энергосистемы", — добавил он.

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Экономическая правда

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