Южная Корея ввела новые санкции против судов и компаний из России и КНДР

Южная Корея ввела санкции против четырех российских судов и восьми северокорейских за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другой деятельности, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Республики Корея, пишет Yonhap.

Санкции также распространяются на пять организаций, включая Ракетное управление КНДР, которое несет ответственность за последний запуск ракеты в среду, который, как заявляет Сеул, был неудачным испытанием,

В министерстве отметили, что этот шаг является ответом на военный пакт, подписанный между Ким Чен Ыном и главой Кремля Путиным во время их встречи в Пхеньяне 19 июня.

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"Этот пакт предусматривает оказание военной и иной помощи одной стороной другой "всеми средствами", которые есть в их распоряжении, и "без промедления", если одна из двух стран подвергнется вторжению или вступает в состояние войны", - напоминает издание.

Четыре российских судна были задействованы в поставках нефти в Северную Корею путем передачи с судна на судно, что является критически важным ресурсом для развития ядерного и ракетного вооружения Северной Кореи.

Такая деятельность нарушает санкции СБ ООН, в частности Резолюцию 2397, принятую в декабре 2017 года.

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По данным министерства, санкции также направлены против восьми граждан КНДР, которые участвуют в разработке и управлении ракетами в Ракетном управлении КНДР.

Другие организации включают российскую компанию M Leasing LLC, которая отвечает за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном, и Euromarket, расположенную в Грузии, которая продавала российскую нефть Северной Корее.

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Экономическая правда