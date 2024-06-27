Минобороны сообщило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ

Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

"Некоторые технические спецификации были разработаны несколько лет назад, и сейчас не соответствуют требованиям ведения большой войны. Мы нацелены пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам "Государственного оператора тыла" как можно больше местных производителей, и обеспечить ВСУ качественными тыловыми товарами", - подчеркнул руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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Напомним:

NGL.media сообщило о свежих закупках фляг для военных на 54 млн грн. Речь идет о простых фляжках для питьевой воды. Минобороны закупщики из "Государственного оператора тыла" купили их по 355 гривен. И это оказались китайские подделки по втрое завышенной цене по сравнению с себестоимостью. Тогда как Нацгвардия недавно купила фляги от украинского производителя по 198 гривен.

Экономическая правда

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