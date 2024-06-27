Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила газовые компании в Венгрии, Словакии и Австрии, что может лишить их платежей за импорт от российского "Газпрома".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Предупреждения в письмах, направленных более месяца назад, связаны с претензиями относительно убытков, которые понесла Польша после отключения от российских поставок в 2022 году, рассказали агентству два собеседника, знакомые с этими письмами.

По словам одного из источников, предупреждения от Orlen подтолкнули Будапешт к изданию в мае указа, направленного на предотвращение ареста платежей государственного энергетического конгломерата MVM CEEnergy в пользу "Газпрома", аргументируя это тем, что это может поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Реклама:

Orlen требует от MVM CEEnergy более 350 млн долларов в качестве обеспечения долга "Газпрома".

"Европейский газовый рынок столкнулся с неопределенностью в отношении поставок из России после того, как в прошлом месяце австрийская компания OMV предупредила о приостановлении поставок от российского "Газпрома" по решению иностранного суда, не указав при этом, в чем заключается дело", - добавляет издание.

Orlen заявил, что продолжает спорить с "Газпромом" по долгосрочному газовому контракту.

Реклама:

"Из-за юридического интереса компания не комментирует текущие арбитражные разбирательства или юридические действия", - сказали в компании в ответ на вопрос Reuters.

Словацкая компания SPP, которая покупает газ у "Газпрома", заявила в среду, что недавние законодательные изменения защищают ее от любого потенциального ареста импорта российского газа или связанных с ним претензий.

В прошлом году польская Europol Gaz подала иск против "Газпрома" на сумму 1,45 млрд долл за просроченные платежи и потерянные доходы от услуг по транспортировке газа после 2022 года. Orlen является единственным владельцем Europol Gaz, которая эксплуатирует польский участок Ямальского газопровода, соединяющего Россию с Европой.

В 2022 году Польша разорвала соглашение с Россией о получении российского газа через Ямальский газопровод. Варшава отвергла требование платить за топливо в рублях, и Москва ответила на это прекращением поставок.

Экономическая правда