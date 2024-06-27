Украинский кормовой гигант Kormotech выходит на рынок Южной Кореи

Товар брендов Optimeal и Club 4 Paws уже представлен на 12 корейских интернет-площадках.

Об этом сообщает пресс-служба компании Kormotech.

Один из крупнейших украинских производителей еды для кошек и собак Kormotech начал экспорт продукции на рынок Южной Кореи. Компания до этого уже реализовала свою продукцию в 42 странах.

Рынок еды для домашних любимцев Южной Кореи на третьем месте после Китая и Японии в Восточной Азии.

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Отмечается, что в денежном объеме он втрое больше, чем в Украине. А уникальность южнокорейского рынка заключается в том, что 67% продаж происходит именно через интернет-каналы, говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что в конце мая 2024 года первые два контейнера сухого и влажного корма Optimeal и Club 4 Paws, а это около 24 т продукции, выгрузили.

До конца этого года Kormotech хочет начать сотрудничество и с сетями зоомагазинов и ветеринарных клиник.

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Экономическая правда.