Суд признал невиновным в злоупотреблениях директора Агентства местных дорог

Алексей Басан "ПоЛтавщина"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным директора Агентства местных дорог в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Речь идет об Алексее Басане.

Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением при закупке проектирования дорог области и в нецелевом использовании бюджетных средств для такого проектирования.

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Согласно сообщению САП, следствие установило, что в конце 2018 года глава предприятия, которое специализируется на ремонте дорог, по своему усмотрению, вопреки требованиям Закона Украины "О публичных закупках", заключил с частными фирмами договоры по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Однако, использование указанных средств по договорам не соответствовало направлениям, предусмотренным Бюджетным кодексом Украины. В результате почти 29 млн грн было использовано не по целевому назначению.

Как считает САП, кроме того выяснилось, что стоимость самих работ по заключенным договорам была завышена. Эти злоупотребления главы госпредприятия нанесли государству ущерб на сумму более 5,5 млн грн.

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В то же время, суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава указанных преступлений, поскольку последний действовал в интересах службы и его действиями не нанесен никакого вреда, а использование средств на проектирование соответствовало требованиям бюджетного законодательства.

Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции.

В своем комментарии для издания "Полтавщина" Алексей Басан сообщил:

"О заказном характере этого дела я открыто заявил в суде, это есть в материалах, поэтому повторю и здесь.

В 2019 году шли парламентские выборы. Ко мне подошел один из действующих народных депутатов, который работал в бюджетном комитете Верховной Рады. Он хотел переизбраться, поэтому предложил мне отдать чуть ли не половину фонда Агентства на ремонт дорог в его избирательном округе.

Я ответил, что это технически просто нельзя выполнить. На что он отреагировал: значит, вы меня послали, понял, теперь у вас будут проблемы. И эти проблемы действительно начались".

Экономическая правда