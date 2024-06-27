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Верховный суд отказал во взыскании с "Укрбурштина" 73 миллионов

Четверг, 27 июня 2024, 16:21 - Артур Крыжный

Верховный суд отказал во взыскании с дочернего предприятия "Укрбурштин" 73 млн грн фиктивного долга.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"26 июня 2024 года Верховный суд, исследовав доказательства, собранные детективами и прокурорами, вынес постановление, которым окончательно отказал группе лиц во взыскании с ГП "Укрбурштин" фиктивного долга", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре 2020 года тогдашнее руководство ГП заключило договор ответственного хранения научно-технической документации, которая якобы принадлежала частному обществу.

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В дальнейшем директор "Укрбурштина" инсценировал похищение документов, в результате чего перед ООО образовался многомиллионный долг. После этого соучастники преступления инициировали открытие дела о банкротстве "Укрбурштина", чтобы впоследствии взыскать долг через соответствующую процедуру, указали в НАБУ.

В конце концов Верховный суд отказал группе лиц во взыскании с "Укрбурштина" фиктивного долга.

Кроме того, по данным НАБУ, обвинительный акт в отношении трех обвиняемых в схеме завладения средствами ГП "Укрбурштин" с февраля 2023 года находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

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Экономическая правда.

суд долг
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