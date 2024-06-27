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Фонд гарантирования выставит на продажу кредиты банка "Конкорд" с квартирами в залоге

Четверг, 27 июня 2024, 14:59 - Виктор Волокита

4 июля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "АКБ "Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. 

Об этом сообщает пресс-служба Фонда. 

В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическим и физическим лицами, и дебиторская задолженность физического лица.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено жилую недвижимость: 31 квартиру в г. Харькове общей площадью 1 333 кв м.

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В пресс-службе также отметили, что начальная цена лота - 18,6 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "АКБ "Конкорд", - добавили в Фонде.  

Напомним: 

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Третьего июля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Экономическая правда

Фонд гарантирования вкладов банк кредит
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