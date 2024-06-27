Фонд гарантирования выставит на продажу кредиты банка "Конкорд" с квартирами в залоге
4 июля 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "АКБ "Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическим и физическим лицами, и дебиторская задолженность физического лица.
В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено жилую недвижимость: 31 квартиру в г. Харькове общей площадью 1 333 кв м.
В пресс-службе также отметили, что начальная цена лота - 18,6 млн грн.
"Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "АКБ "Конкорд", - добавили в Фонде.
Напомним:
Третьего июля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Экономическая правда