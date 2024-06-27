УЗ получила лицензию железнодорожного перевозчика и выходит на рынок Польши

Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок и получила лицензию железнодорожного перевозчика от правления железнодорожного транспорта Польши.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Получение лицензии - это еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе своей работы как перевозчика сконцентрируется на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.

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Таким образом, как говорится в сообщении, польские и украинские грузоотправители получат услугу перевозки "от двери до двери" и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с различными компаниями.

Кроме того, компания в будущем планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435, и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.

Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.

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Напомним:

"Укрзализныця" и государственная испанская железнодорожная компания Renfe готовят первые наработки в рамках пилотного проекта по внедрению поездов, которые адаптируются к различной ширине колеи - для 1520 мм / 1435 мм / 1668 мм.

Экономическая правда