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Украинцы в 2-х странах ЕС получают 1100-1330 евро и считают свое состояние "средним" - исследование  

Четверг, 27 июня 2024, 12:53 - Виктор Волокита
 

Граждане Украины, которые работают в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине.

Таковы результаты совместного исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Согласно исследованию, в среднем в Германии украинцы зарабатывают 1334 евро в месяц нетто ("чистыми"). Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату нетто в Украине.

В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно втрое превышает среднюю зарплату в Украине.

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Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

В то же время, большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) полагаются на местную финансовую помощь.

Напомним: 

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Граждане Украины после начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями.

Экономическая правда

Германия Нидерланды зароботная плата
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