Пассажир попал под поезд: часть красной линии метро в Киеве не работает

Четыре станции киевского метро на красной линии закрыты на вход для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Речь идет о станциях "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная".

В пресс-службе отметили, что движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

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"На станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - добавили в КГГА.

Там также сообщили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.