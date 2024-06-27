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Пассажир попал под поезд: часть красной линии метро в Киеве не работает

Четверг, 27 июня 2024, 11:21 - Виктор Волокита
 

Четыре станции киевского метро на красной линии закрыты на вход для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Речь идет о станциях "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная".

В пресс-службе отметили, что движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная". 

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"На станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - добавили в КГГА. 

Там также сообщили, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

метрополитен Киев
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