ФГИУ назначил руководителя Фонда аграрных инвестиций

Ярослав Ярославский фото: ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины назначил Ярослава Ярославского на должность руководителя государственного предприятия Фонд аграрных инвестиций.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Фонд аграрных инвестиций будет заниматься реализацией проекта "Земельный банк".

Ярославский 8 лет возглавлял ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". С 2011 по 2016 год работал на руководящих должностях в системе Госгеокадастра. Входит в состав рабочей группы по реализации проекта "Земельный банк" с начала его внедрения.

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В Фонде аграрных инвестиций Ярославский будет заниматься регистрацией государственных сельхозземель и организацией их передачи в пользование через прозрачные механизмы аукционов аренды земли, рассказали в ФГИУ.

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Экономическая правда

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