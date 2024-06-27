ФГИУ назначил руководителя Фонда аграрных инвестиций
Фонд государственного имущества Украины назначил Ярослава Ярославского на должность руководителя государственного предприятия Фонд аграрных инвестиций.
Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Фонд аграрных инвестиций будет заниматься реализацией проекта "Земельный банк".
Ярославский 8 лет возглавлял ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". С 2011 по 2016 год работал на руководящих должностях в системе Госгеокадастра. Входит в состав рабочей группы по реализации проекта "Земельный банк" с начала его внедрения.
В Фонде аграрных инвестиций Ярославский будет заниматься регистрацией государственных сельхозземель и организацией их передачи в пользование через прозрачные механизмы аукционов аренды земли, рассказали в ФГИУ.
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Экономическая правда