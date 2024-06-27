Курс валют на 27 июня: доллар и евро подешевели
Четверг, 27 июня 2024, 10:15 -
По состоянию на 27 июня Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 14 копеек, евро - на 23 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,51 грн, евро - 43,31 грн (на 26 июня доллар - 40,65 грн, евро - 43,54 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,78 - 40,85 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 43,81 - 44,00 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,43 - 40,90 грн (курс на 26 июня - 40,5- 40,95 грн);
- Евро - 43,36 - 44,00 грн (курс на 26 июня - 43,45 - 44,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- ПриватБанк - 40,30 - 40,9 грн;
- Укрсиббанк - 40,30 - 40,95 грн;
- ПУМБ - 40,40 - 40,90 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.
Экономическая правда.
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