Нефть дешевеет из-за опасений относительно замедления спроса в США

Цены на нефть упали из-за неожиданного увеличения запасов в США, что усилило опасения относительно медленного спроса со стороны страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 28 центов, или на 0,3%, до 84,97 долларов за баррель к 03:10 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 31 цент, или на 0,4%, до 80,59 доллара за баррель.

"Ожидаемое увеличение запасов сырой нефти и бензина в США давит на рынок из-за опасений ослабления спроса, - сказал Цуйоши Уэно, старший экономист исследовательского института NLI.

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"Но рынок находится в ситуации перетягивания каната, подкрепленной перспективой того, что эскалация в борьбе между Израилем и Хезболлой может помешать поставкам", - добавил он.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 3,6 млн баррелей, что удивило аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали сокращения на 2,9 млн баррелей.

Запасы бензина в США (USOILG=ECI), откройте новую вкладку, также выросли на 2,7 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков по сокращению на 1 млн баррелей.

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Поставки автомобильного бензина, что является индикатором спроса, на прошлой неделе упали примерно на 417 000 баррелей в сутки до 8,97 млн баррелей в сутки. Средний четырехнедельный показатель спроса примерно на 2% ниже прошлогоднего.

Экономическая правда.