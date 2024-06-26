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Байден профинансировал производителя микросхем на $75 млн в рамках поддержки технологий

Среда, 26 июня 2024, 20:16 - Владимир Туник-Фриз

Американский производитель микросхем Entegris заключил предварительное соглашение с администрацией Байдена о финансировании в размере до 75 миллионов долларов на развитие нового завода в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не просто приносим передовые технологии и (заводы) по производству микросхем в США, мы также поддерживаем поставщиков, которые делают возможным передовое производство", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По данным Министерства торговли, первый этап проекта будет направлен на поддержку производства мембран для жидкостных фильтров и унифицированных контейнеров с передним открыванием, специализированных контейнеров, изобретенных компанией Entegris для защиты полупроводниковых пластин во время транспортировки в процессе производства.

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В 2022 году Конгресс США одобрил Закон о микросхемах и науке, чтобы увеличить внутреннее производство полупроводников, выделив 52,7 миллиарда долларов на исследования и производственные субсидии. Законодатели также одобрили выделение 75 миллиардов долларов на государственные займы.

Напомним:

Администрация Байдена расследует деятельность китайских телекоммуникационных компаний China Mobile, China Telecom и China Unicom из-за риска шпионажа.

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США технології
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