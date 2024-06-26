ИТ-компания Creatio привлекла $200 млн инвестиций, став шестым украинским единорогом

ИТ-компания Creatio, глобальный разработчик no-code платформы для автоматизации бизнес-процессов и CRM, привлекла 200 млн долл инвестиций при оценке в 1,2 млрд долл, став шестым единорогом с украинскими корнями.

Об этом сообщает пресс-служба Horizon Capital.

Отмечается, что миноритарный раунд финансирования возглавили Sapphire Ventures с участием StepStone Group, а также текущих инвесторов Volition Capital и Horizon Capital. Полученные средства будут направлены на усиление глобальной экспансии компании.

"Компания Creatio ежегодно демонстрирует стремительный 50-процентный рост бизнеса, увеличивая клиентскую базу и партнерскую сеть. Основой этого развития являются постоянные продуктовые инновации и инвестиции в R&D. Сегодня no-code платформа Creatio обеспечивает несравненную скорость автоматизации процессов тысячам организаций по всему миру", - говорится в сообщении.

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Сгеатіо имеет ряд глобальных офисов, включая крупный R&D центр в Киеве. Главный офис компании расположен в Бостоне. Creatio признана лидером и ключевым игроком в многочисленных рейтингах в категориях low-code/no-code платформ и CRM от мировых аналитических агентств, таких как Gartner и Forrester.

В Creatio отметили, что благодаря привлеченным средствам они усилят три стратегических направления.

Увеличение инвестиций в no-code и искусственный интеллект. С новым раундом инвестиций, компания удвоит инвестиции в R&D, чтобы в дальнейшем совершенствовать свои технологии искусственного интеллекта, которые помогают эффективно автоматизировать процессы и повышают производительность пользователей.

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Расширение партнерской сети. Партнеры являются фундаментальной частью бизнес-стратегии компании. Благодаря партнерам, тысячи клиентов в 100 странах мира воплощают в жизнь свои идеи и проекты на платформе Creatio.

Рост команды. Компания планирует расширять свою команду во всех ключевых направлениях (R&D, поддержка, маркетинг, продажи и т.д.), продолжая строить теплые и долгосрочные отношения со своими клиентами и партнерами по всему миру.

Экономическая правда.