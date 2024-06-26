Налоговой открывают доступ к банковским счетам украинцев за рубежом

Государственная налоговая служба получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмен информацией для налоговых целей.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.

"Это означает, что у ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое", - объяснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Отмечается, что оценивание проходило в несколько этапов, начиная с 2019 года. Финальный этап проходил с 11 по 14 декабря 2023 года.

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"Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защиты конфиденциальности, управления рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходов к обеспечению кибербезопасности", - заявили в Налоговой.

"Имплементация Общего стандарта отчетности CRS и стандарта Country-by-Country Reporting (CbCR) координируется Секретариатом ОЭСР.

Обязательным шагом к имплементации автоматического обмена информацией является присоединение компетентного органа к Общей системе передачи данных СTS, которую используют юрисдикции для безопасного обмена информацией в соответствии со стандартами CRS и CbC", - добавили в ГНС.

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По состоянию на июнь 2024 года более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией - Украина обязалась начать автоматический обмен уже в сентябре 2024 года.