Все разделы
Укр / Рус

Налоговой открывают доступ к банковским счетам украинцев за рубежом

Среда, 26 июня 2024, 19:26 - Алексей Павлыш

Государственная налоговая служба получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмен информацией для налоговых целей.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.

"Это означает, что у ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое", - объяснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Отмечается, что оценивание проходило в несколько этапов, начиная с 2019 года. Финальный этап проходил с 11 по 14 декабря 2023 года.

Реклама:

"Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защиты конфиденциальности, управления рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходов к обеспечению кибербезопасности", - заявили в Налоговой.

"Имплементация Общего стандарта отчетности CRS и стандарта Country-by-Country Reporting (CbCR) координируется Секретариатом ОЭСР.

Обязательным шагом к имплементации автоматического обмена информацией является присоединение компетентного органа к Общей системе передачи данных СTS, которую используют юрисдикции для безопасного обмена информацией в соответствии со стандартами CRS и CbC", - добавили в ГНС.

Реклама:

По состоянию на июнь 2024 года более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией - Украина обязалась начать автоматический обмен уже в сентябре 2024 года.

Налоговая банки
Реклама:
Материалы по теме
Декларационная кампания КИК: многие вопросы впереди 18 июня 2024, 08:12
Совет бизнес-омбудсмена назвал топ-3 забот бизнеса  5 июня 2024, 12:57
Правительство запустило аудит системы блокировки налоговых накладных 24 мая 2024, 19:40
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте