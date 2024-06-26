Дания выделит 4,7 млн ​​евро для восстановления энергообъектов в 2-х областях 

Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 млн. евро для быстрого восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры в прифронтовых Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно сообщению, общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд в настоящее время составляет более 551 миллиона евро.

"Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, внеся вклад в возобновление украинской энергетики еще в апреле 2022 года", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Напомним:

Украина в этом году нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.

Экономическая правда

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