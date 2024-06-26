Rozetka закроет свой крупнейший офлайн-магазин на "Почайной" в Киеве

фото: Rozetka

Онлайн-гипермаркет Rozetka 30 июня закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве, который находится возле метро "Почайна".

Об этом сообщил Forbes Ukraine совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

Отмечается, что это была самая большая торговая точка ритейлера площадью 4000 кв. м - ее открыли в 2017 году.

"Мы заменили этот магазин десятками новых меньших по размеру", - заявил Чечеткин. Помещение на проспекте Степана Бандеры, в котором работала Rozetka, компания арендовала - она покидает здание, добавил он.

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Сейчас в сети работает 486 магазинов, пишет издание.

Таким образом, у Rozetka остается еще три крупных офлайн-магазина: в Киеве на Крещатике, в Одессе в переулке Семафорном и в Харькове на улице Клочковской. Все они продолжают работать, говорят в компании.

Экономическая правда

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