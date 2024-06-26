Экоинспекторы посчитали экологический ущерб от уничтожения "Эпицентра" в Харькове

Уничтожение российскими оккупантами "Эпицентра" в Харькове 25 мая привело к значительному загрязнению воздуха и земельных ресурсов, ущерб от которого оценивается примерно в 860 млн грн.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

По расчетам экоинспекторов, ущерб, нанесенный неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 4,23 млн грн.

"Кроме того, в результате разрушения здания гипермаркета произошло засорение земельных ресурсов, что повлекло дополнительные экологические убытки. Инспекция оценила ущерб от засорения земельных ресурсов в 855,9 млн грн", - говорится в сообщении.

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Экоинспекторы также добавили, что материалы и расчеты нанесенного ущерба уже направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним:

25 мая 2024 года вражеский ракетный удар управляемыми авиабомбами пришелся по строительно-хозяйственному гипермаркету "Эпицентр К". Среди людей, которые находились в "Эпицентре" в момент удара, много погибших, раненых и пропавших без вести.

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Экономическая правда