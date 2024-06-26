Фирташ планирует обжаловать санкции Украины в международных судах

Компания Group DF считает решение СНБО о продлении санкций против ее акционера Дмитрия Фирташа попыткой оказать давление на бизнес. Group DF оспаривает санкции в украинском суде и намерена обращаться в международные.

Об этом говорится в заявлении Group DF.

"Новым решением СНБО не введено никаких новых санкций, речь по сути идет о продлении старых. Санкции, введенные три года назад и продленные сейчас, введены несправедливо без всякой надлежащей правовой процедуры или правовой основы и самое главное - без всяких доказательств. Мы уверены в своей правоте и оспариваем санкции в суде", - заявили в Group DF.

Там добавили, что админдело №9901/332/21 сейчас находится на рассмотрении Верховного Суда Украины. Group DF отмечает, что судебное разбирательство длится три года, а заседания продолжают переноситься по сей день.

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"На сегодня, на судебных слушаниях, стороной ответчика не было представлено никаких фактов или доказательств какого-либо нарушения законодательства акционером группы или нашим бизнесом, что могло бы стать основанием для введения санкций. Поэтому мы также будем подавать иск в соответствующие международные суды", - говорится в заявлении.

Компания считает, что введенные санкции являются одной из форм давления на бизнес.

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

В 2021 году Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.