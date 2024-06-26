В Киеве вводят ограничения движения для грузовиков из-за жары

С 27 июня по 1 июля с 10:00 до 22:00 в столице ограничат движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".

По прогнозу Укргидрометцентра, в эти дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС.

"Для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для тяжеловесного автотранспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - почснили в КГГА.

Реклама:

Отмечается, что контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Экономическая правда