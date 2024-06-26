НКРЭКУ создала стимулы для развития маневровой генерации в Украине 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 26 июня поддержала решение о запуске спецаукционов для приобретения оператором передачи вспомогательной услуги по предоставлению резервов регулирования частоты и активной мощности на период от одного до пяти лет.

Соответствующее решение о внесении изменений в ряд своих постановлений комиссия приняла на заседании в среду, передает LIGA.net.

Цель постановления - содействие инвестициям в маневровую энергогенерацию или установки хранения энергии, пояснил во время заседания директор департамента энергорынков НКРЭКУ Илья Сидоров.

Долгосрочные контракты на вспомогательные услуги могут стать "поворотным моментом в развитии не только систем накопления энергии, но и балансирующей генерации", сказал во время заседания председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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"Мы внедряем уникальный опыт, когда такие долгосрочные контракты вводятся на вспомогательные услуги. Я считаю, что это позволит как привлекать банковские кредиты, так и обеспечить приличную окупаемость проектов.

Среднегодовые цены на вспомогательные услуги в других странах говорят о том, что Украина в этом плане является премиальным рынком и очевидно будет оставаться некоторое время. Мы будем готовы в кратчайшие сроки провести первый аукцион", - отметил Кудрицкий.

По словам менеджера ДТЭК Вадима Уткина, введение долгосрочных аукционов ускорит темпы строительства новой генерирующей мощности, передает "Интерфакс-Украина".

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В то же время он предложил рассмотреть возможность пересмотра предельных цен на вспомогательные услуги в сторону роста, что, по его мнению, будет лучшим способом стимулирования (на своей фейсбук-странице он отметил, что украинский прайскеп на РПЧ (резерв поддержки частоты) - 31 EUR/МВт-ч).

"Если не будет хватать предельной цены, вернемся к этому вопросу, но пока видим, что ее хватает", - ответил на это глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним:

Главной причиной возникновения дефицита генерирующих мощностей являются массированные ракетно-дронные удары врага, из-за которых потеряно более 9 ГВт маневровой генерации.

Экономическая правда