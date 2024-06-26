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Топ-чиновнику из "Укрэнерго" грозит 6 лет за хищение бюджетных средств

Среда, 26 июня 2024, 15:53 - Артур Крыжный
 
НАБУ

СБУ и НАБУ разоблачили главу Департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов. Ему грозит 6 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Речь идет о руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

Для реализации сделки чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

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Кроме этого, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме.

Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более чем 10 млн грн.

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По материалам Службы безопасности и НАБУ уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Экономическая правда.

Укрэнерго НАБУ СБУ
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