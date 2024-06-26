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Зеленский поручил упростить выдачу документов на разрушенное жилье в прифронтовых районах  

Среда, 26 июня 2024, 15:42 - Виктор Волокита

Президент Украины Владимир поручил упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Такое поручение Зеленский дал во время рабочей поездки в Донецкую область. 

В сообщении также говорится, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска, эвакуация людей из прифронтовых районов.

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Напомним: 

В Украине урегулирован вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях.

Проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.

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Экономическая правда 

Зеленский президент Донецк жилье
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