Зеленский поручил упростить выдачу документов на разрушенное жилье в прифронтовых районах
Президент Украины Владимир поручил упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Такое поручение Зеленский дал во время рабочей поездки в Донецкую область.
В сообщении также говорится, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска, эвакуация людей из прифронтовых районов.
Напомним:
В Украине урегулирован вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях.
Проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.
Экономическая правда