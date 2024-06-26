ФГИУ начал формировать наблюдательный совет "Энергетической компании Украины"

Фонд государственного имущества Украины начал формирование наблюдательного совета АО "Энергетическая компания Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В пресс-службе отметили, что ФГИУ является органом управления 100 акций АО "ЭКУ". Поэтому объявлен конкурсный отбор на должности трех независимых членов наблюдательного совета государственного энерготрейдера - АО "Энергетическая компания Украины".

Согласно его условиям, кандидаты могут подавать свои заявки до 11 июля 2024 года включительно.

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Согласно уставу ЭКУ, набсовет состоит из пяти членов: трех независимых и двух представителей государства.

Ожидается, что процесс формирования наблюдательного совета ЭКУ будет завершен до конца июля.

"Дальнейшая стратегия компании предусматривает работу на европейских энергорынках, увеличение доли в поставках энергоресурсов отечественным предприятиям и внедрение перспективных проектов для обеспечения безопасности поставок стратегическим предприятиям.

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Мы ожидаем формирования в ЭКУ профессионального наблюдательного совета, который будет способствовать достижению целей компании как на внутреннем, так и на внешнем рынках энергоресурсов", - отметил Виталий Коваль, председатель Фонда государственного имущества Украины.

Напомним:

АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) - национальная энерготрейдинговая компания, которая предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами. ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продажи электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами и торговле зеленой электроэнергией. ЭКУ основала первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, которая сейчас является второй по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% в ВВП Украины. 100% ЭКУ принадлежит государству, управление компанией осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

Экономическая правда