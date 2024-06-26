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Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила спутник для отслеживания солнечных бурь

Среда, 26 июня 2024, 14:51 - Артур Крыжный

Falcon Heavy компании SpaceX, одна из самых мощных действующих ракет в мире, запустила на орбиту новый американский спутник, призванный помочь синоптикам следить за мощными солнечными бурями.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ракета, состоящая из трех модифицированных ядер Falcon, стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде в 17:26 по местному времени.

Спутник GOES-U был успешно выведен на орбиту около 22:00 по нью-йоркскому времени, сообщает SpaceX.

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На орбите Земли на расстоянии около 35 700 километров (22 200 миль) спутник будет использовать компактный коронограф, который поможет синоптикам следить за солнечными бурями, отслеживать ураганы и молнии, проводить атмосферные измерения и делать снимки Земли.

GOES-U - это четвертый и последний спутник в серии спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA и NASA.

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Экономическая правда.

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