Средняя зарплата чиновников выросла на 30%: превысила 50 тысяч гривен
Средняя начисленная зарплата чиновников в госорганах Украины достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По данным пресс-службы, средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысяч гривен).
В структуру заработной платы в уже входят денежные пособия к отпускам и материальная помощь.
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысяч гривен.
На втором месте Антимонопольный комитет - 88,3 тысяч гривен
В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысяч гривен.
Экономическая правда.