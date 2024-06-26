В среду должны уволить главу "Укргаздобычи" Толмачева - источники

Олег Толмачев

В среду, 26 июня, Наблюдательный совет "Нафтогаза" может уволить главу "Укргаздобычи" Олега Толмачева.

Об этом сообщили источники ЭП.

25 июня он написал заявление об увольнении, которое согласовало правление компании.

Сегодня решение должен утвердить Наблюдательный совет "Нафтогаза" и назначить вместо него в.и.о.

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Предварительно, новым временным руководителем должен стать главный инженер "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

Толмачев был назначен и.о. генерального директора АО "Укргаздобыча" в январе 2023 года.

До этого Олег Толмачев возглавлял дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз".

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Толмачев имеет более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке.

Он занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. В частности, возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежами газа и газоконденсата.

Экономическая правда