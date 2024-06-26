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Мессенджер ICQ закрылся после почти 30 лет работы

Среда, 26 июня 2024, 11:19 - Артур Крыжный

Мессенджер ICQ официально завершил работу.

Об этом говорится в сообщении на главной странице ICQ.

"Сервис завершил работу", - сказано в нем.

ICQ входил в российский VK Group с 2010 года.

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Справка. Проект ICQ стартовал в 1996 году, включая клиент под Windows 3.11. На пике его популярности, в 2005 году, им пользовались около 500 миллионов человек.

Напомним:

Российская VK Group хотела перезапустить популярный в 2000-х месенеджер ICQ. Также планирует запустить мессенджер на базе VK Teams на фоне новостей, что Slack ограничил работу в РФ.

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Экономическая правда.

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