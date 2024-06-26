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Вечером среды объем ограничений света будет больше

Среда, 26 июня 2024, 10:57 - Артур Крыжный

В среду 26 июня меры ограничения потребления действуют в течение всех суток, но с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Главная причина применения мер ограничения - последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

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Напомним:

В среду 26 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда.

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