Курс валют на 26 июня: доллар и евро подорожали
Среда, 26 июня 2024, 10:25 -
По состоянию на 26 июня Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро же наоборот подорожал - на 3 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,65 грн, евро - 43,54 грн (на 25 июня доллар - 40,55 грн, евро - 43,51 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,78 - 40,88 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 43,86 - 44,05 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,5 - 40,95 грн (курс на 25 июня - 40,4 - 40,9 грн);
- Евро - 43,45 - 44,1 грн (курс на 25 июня - 43,40 - 44,05 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,3 - 40,9 грн;
- Укрсиббанк - 40,35 - 40,95 грн;
- ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,984 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.
Экономическая правда.
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